Une compilation de producteurs bruxellois sort aujourd'hui sur Bandcamp au profit de la lutte contre le coronavirus. Les beatmakers ont du coeur.

Les initiatives de musiciens pour apporter leur contribution à la lutte contre le covid-19 ne manquent pas. Avec la sortie de Beats For Care, ce 30 avril, c'est une quinzaine de beatmakers bruxellois qui se bougent à leur tour. La compilation est mise en vente sur la plateforme Bandcamp. Tout l'argent des ventes sera reversé au profit de MSF Belgique, ONG engagée dans ce qu'elle présente comme sa "plus grande intervention jamais réalisée dans le pays".

Derrière l'initiative, on retrouve Brice Deloose, infatigable activiste des nuits bruxelloises (actif dans le trio Sparkling Bits, derrière le collectif FTRSND ou aux commandes du Brussels Electronic Marathon). Il a rassemblé des contributions de collègues comme Shakmat, Polarized, les Français Kuna Maze, Ozferti, etc. Les 14 titres sont disponibles à prix libre. A noter que ce 1er mai, comme elle l'a déjà fait le mois dernier, la plateforme Bandcamp laissera tomber toutes ses commissions. Toujours ça de plus dans la cagnotte!

Tracklist:

Sparkling Bits - Lullaby KNUFF - Super Nova Polarized - Replika Dj Odilon - Pimpin Kuna Maze - Boredom John Parm - Mak Party Alone R.O - Merci Ozferti - Alysea Sparkling Bits - Please don't clap Dj Odilon - Neon GRISFX - I will give you this magic sword Shakmat - Imole George.tte - Par delà les fenêtres Aeormancist & Steezy Prime - Jasper

