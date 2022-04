Un concert hypnotisant par un duo envoûtant pour un premier passage en Belgique

Bandit Bandit, c'est Maëva Nicolas - une chanteuse à la voix sensuelle - et Hugo Herleman - un chanteur-guitariste un peu crooner - entourés sur scène d'un bassiste et d'un batteur talentueux qui paraissent plus réservés. Pour son tout premier concert en Belgique, le groupe a fait escale à l'Atelier 210 d'Etterbeek, dans le cadre du Ways Around Festival.

Une chose est certaine, c'est que ces Français de Montpellier savent occuper la scène et cherchent constamment le contact avec le public. Si ce dernier ne répond pas, la chanteuse de Bandit Bandit n'hésite pas à descendre dans la fosse pour captiver un peu plus l'assistance.

Maëva Nicolas et Hugo Herleman partagent les planches sans que l'un ne prenne l'ascendant sur l'autre. L'alchimie qui les lie est palpable faisant d'eux un duo iconique se rapprochant de Bonnie and Clyde. Lorsqu'ils chantent en choeur, la combinaison de leurs timbres de voix apporte un contraste intéressant.

Ways Around Festival, Atelier 210, 01 avril 2022 - via brieucvanelst.com © Brieuc Van Elst - DR

Si à certains moments, le concert était plus agressif, il a toutefois suspendu le public dans les airs. Bandit Bandit a proposé un show planant et hypnotisant, sans jamais trop s'éloigner de ce qu'ils proposent sur leurs albums studio en explorant de multiples sonorités à l'aide de nombreux effets et d'instruments comme la guitare à résonateurs et d'autres instruments électro-acoustiques.

La plupart de leurs morceaux ont été joués: Désorganisée - chanson fétiche de la chanteuse et pour laquelle elle a sorti sa guitare -, la reprise de Bonnie and Clyde qui les a fait connaître, Maux, juste avant de terminer avec Nyctalope.

Guillaume Picalausa

Bandit Bandit est à voir en concert à la Maison Folie de Mons le 7/04, à l'Aéronef de Lille le 15/04, au Belvédère de Namur le 18/06 et le 6/08 août au Ronquières Festival.

