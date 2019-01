Azerty se sépare en musique

Il y a peu, alors que Soldout annonçait la fin de son aventure, on faisait l'inventaire des meilleures (et des pires) façons de splitter un groupe. Azerty, groupe à géométrie variable à qui on doit deux très beaux EP, Jalhay et Les Cailloux, est à ranger dans le tiroir de ceux pour qui ça finit en beauté. Car pour se dire au revoir en bonne et due forme, le groupe regarde dans le rétro et enregistre une version enjouée de son titre Les Cailloux, accompagné d'un chouette clip qui retrace son parcours.

Et parce qu'il ne semble pas y avoir une once d'inimitié dans cette séparation, Azerty en profite pour mettre en lumière les différents groupes dans lesquels jouent aujourd'hui ses membres: Pierres, Arnaud Héron, River Into Lake (ex-V.O.), In Lakesh, Run SOFA, Soil Painting, Konoba et Lomboy. Chapeau bas et courbettes de circonstance.