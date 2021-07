Le chanteur annule tous ses concerts jusqu'à la fin de l'année sur les conseils de son médecin. Âgé de 72 ans, il souffre d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2019.

"La bonne nouvelle est qu'il poursuit convalescence chez lui, après avoir été hospitalisé au printemps dernier, nous informe son attaché de presse, Filip De Groote. Mais malheureusement, ses médecins lui ont demandé de prendre une longue période de repos, ce qui signifie que les concerts prévus seront annulés."

Arno poursuit donc sa convalescence à domicile, suite à une période d'observation à l'hôpital UZ de Bruxelles.

Les concerts prévus en Belgique, France, Suisse et Pays-Bas à l'Automne 2021 / Hiver 2022, sont annulés. Le report de la tournée est à l'étude et de nouvelles dates seront communiquées dès que possible. Les personnes munies de billets peuvent contacter leur point de vente afin de se faire communiquer les conditions de remboursement de leurs places.

Arno, âgé de 72 ans, souffre d'un cancer du pancréas qui lui a été diagnostiqué fin 2019 et a été admis à l'hôpital universitaire de Bruxelles en avril en raison de complications.

