Loud, le dispositif d'accompagnement et de promotion dédié aux artistes métal, noise, punk, doom, post-hardcore... revient en 2019.

Wyatt E., Lethvm, Concealed Reality, How To Kill an Asteroid, Wolves Scream, Electric)Noise(Machine, Ithilien, Angakok, Coubiac ou encore The K. sont passés par là. Dès aujourd'hui et jusqu'au 7 juillet, les groupes émergents et semi-professionnels, résidant en Wallonie ou à Bruxelles, peuvent tenter de marcher dans leurs pas en postulant au Loud 2019 via la plateforme mycourcircuit.be.

Le projet, coordonné par Court-Circuit, est organise tous les deux ans en alternance avec le Concours Circuit. Mais contrairement aux concours traditionnel, le Loud ne se structure pas autour d'étapes éliminatoires successives, ni même de confrontations en mode "battle": ici, c'est un jury de professionnels spécialisés qui identifie les artistes émergents les plus prometteurs de la scène métal/rock dur, et tous les groupes sélectionnés seront accompagnés, coachés, promus, diffusés...

Ceux-ci se produiront notamment lors du LOUDfest au Botanique le 7 décembre 2019, réunissant les pros belges et les amateurs du genre. Ils joueront également lors de huit soirées showcases Loud Evenings, organisées au sein des salles du circuit Club Plasma.