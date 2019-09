Pour son nouveau clip, la chanteuse a utilisé des vidéos de backstage de sa tournée mais aussi des films de famille inédits.

"J'ai commencé par Instagram / C'était cool, j'avais un très bon programme / Petit concert dans des bars vides / Ma baby-sitter la première à m'suivre". Pour accompagner ces paroles, le choix d'images d'archives était plus que raccord. Ses premiers covers sur Instagram, ses scènes partagées avec son frère et les tournages de ses clips, Angèle nous remémore tous les moments de sa rapide ascension. Et même plus puisque des films tout droit sortis du caméscope des Van Laeken, la montrent enfant, lorsqu'elle apprenait tout juste le piano.

Depuis La loi de Murphy, son premier single sorti il y a un an, qui l'a projetée sur le devant de la scène, l'artiste ne s'est pas arrêtée une minute: album (récemment disque de diamant), tournées et six clips plus tard, une pause s'impose. Et alors qu'Angèle regarde derrière elle, reconnaissante, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle nous réserve pour la suite. Pour l'instant, des dates de concerts sont toujours prévues en France et en Belgique et comme elle dit, "la suite on verra".

Angèle sera en concert le 10 novembre à la Lotto Arena d'Anvers, le 19 novembre et 9 février 2020 au Palais 12 de Bruxelles.