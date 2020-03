La fermeture des magasins suite au coronavirus inclut aussi les disquaires. Ces commerces, à la rentabilité déjà fragile en temps normal, souffrent aussi de cette crise. Le hashtag #LoveRecordStores a pour but de mettre en valeur ces disquaires sur les réseaux sociaux.

Les semaines de confinement sont dures économiquement pour tous les commerces. C'est évidemment aussi le cas pour les disquaires. L'idée du hashtag #LoveRecordStores est de pousser les fans de musique à acheter en ligne auprès des revendeurs indépendants. Cette initiative qui a débuté le 26 mars veut coordonner et soutenir les différents acteurs du secteur musical. Tout utilisateur des réseaux sociaux est invité à participer pour mettre en avant son fournisseur préféré de disques.

A la manoeuvre, on retrouve Jason Rackham, manager de la maison de disques PIAS : "Les magasins de disques indépendants ont joué un rôle clé dans le soutien et le développement des artistes et de leur musique pendant des décennies. Il est donc temps que les entreprises de musique et les artistes qu'elles représentent se mobilisent et donnent quelque chose en retour. Nous devons soutenir ces petites entreprises si elles veulent survivre à cette crise et, en même temps, nous pouvons encore jouer un rôle important en les aidant à continuer à faire découvrir de nouvelles musiques à leurs clients."

I know these are tough times but please try and support independent record stores. A lot of them can deliver right to your home.



Places like @RoughTrade and @redeyerecords are so important to us music fans, please keep supporting them if you can. #LoveRecordStores ❤️



Elton xo pic.twitter.com/HFgG6j1vcf — Elton John (@eltonofficial) March 26, 2020

Au Royaume-Uni, d'où provient l'initiative, les artistes soutenant le projet commencent à se manifester: Elton John, Maxïmo Park, Franz Ferdinand, Georgia, The Twilight Sad ou encore Sports Team. De nombreux autres acteurs du domaine musical soutiennent aussi le hashtag. Un document décrit le mode opératoire recommandé, les anecdotes et souvenirs à propos des artistes et leurs aventures à la recherche du CD ou vinyle tant rêver devraient nous révéler quelques belles histoires.

To support each other in these critical times, we joined forces with our friends from Kiosk Radio and C12 and made a... Geplaatst door Crevette Records op Vrijdag 20 maart 2020

En Belgique, le label Crevette Records a quant à lui produit un t-shirt spécial "support your local scene" (soutiens ta scène locale). En collaboration avec le C12 et Kiosk Radio, l'objectif est de soutenir financièrement cette sphère musicale indépendante en lui évitant une situation encore plus précaire.

Clément Larue

