Agar Agar: "L'autodérision vous permet de sortir de toutes les impasses"

La précision tombe assez vite dans la conversation. "L'autodérision est l'un des plus beaux outils que la vie peut nous offrir, insiste Armand Bultheel, 27 ans, moitié du duo Agar Agar, formé avec Clara Cappagli (25). Elle vous permet de vous sortir de toutes les impasses, de toutes les situations sociales compliquées, de toutes les angoisses." En l'occurrence, Agar Agar n'en manque pas. C'est un premier bon point. Depuis que le binôme français est apparu sur les radars pop, il le prouve en pratiquant un humour à froid, mi-slapstick mi-gothique, aussi glacial que certains de ses synthés. Il y a eu un premier EP en 2016 (Cardan). Quatre titres, pas un de plus, pour allumer la mèche de la hype. Voici aujourd'hui l'album, The Dog And The Future. Ici, la disco est dark, l'électronique volontiers décharnée. Derrière le micro, Clara Cappagli a la moue boudeuse, à la fois la grande prêtresse autoritaire et victime lascive d'un quiproquo qui les dépasse tous les deux. Vous avez dit arty? Absolument. Et absurde? Bien plus encore.

...