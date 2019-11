À vous Simone 1/6: Aya Nakamura, à la fois mère et guerrière

En 2019, on a fêté les 50 ans du premier pas sur la Lune et les 30 ans de la chute du mur de Berlin, moins l'anniversaire de la sortie du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, en 1949. Septante ans plus tard, à l'ère #MeToo, le livre n'a pourtant quasiment pas pris une ride. Et si on chaussait les lunettes tendues par Simone pour observer quelques objets et figures de la Pop Culture contemporaine? Cette semaine: Aya Nakamura, qui s'apprête à remplir Forest National.

Aya Nakamura aux Ardentes 2019

Elle est la sage médiatrice entre la Nature propice et l'homme; et elle est la tentation de la Nature indomptée contre toute sagesse. Du bien au mal elle incarne charnellement toutes les valeurs morales et leur contraire.

...

