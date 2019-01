À découvrir: Halehan, jeune pousse belge pleine de promesses

Alexandre Lambrecht de son vrai nom, Halehan sort Kind of Blue, un titre épicé et groovy, clin d'oeil évident à Miles Davis. De quoi poser de nouvelles bases pour la suite des aventures de celui qui s'est déjà fait remarquer avec une poignée de titres plus folk.