Le programme du Dour Festival 2020 s'étoffe. Après la révélation des premiers noms fin 2019, les organisateurs ont annoncé mercredi 25 nouveaux artistes dont Niska, James Blake et Modeselektor.

Parmi les premiers noms annoncés fin 2019, figuraient le rappeur A$AP Rocky, Floating Points, Yves Tumor, Dirtyphonics, Angèle, Sven Väth, Chronixx ou encore le rappeur français Nekfeu. Les organisateurs du festival dourois ont révélé mercredi 25 nouveaux noms du programme 2020.

On mentionnera notamment le rappeur franco-congolais Niska, le Londonien James Blake, qui reviendra à Dour après 3 ans d'absence, ainsi que le duo berlinois Modeselektor. Les fans de hip hop seront servis avec les confirmations d'Alkpote, le retour d'Oxmo Puccino, la venue du duo d'Atlanta Earthgang. On mentionnera encore entre autres parmi les artistes annoncés Flohio, Lorenzo, Oboy, Yseult et Mahalia. Nine Times Nine (999999999), Ben Klock, The Black Madonna ou encore Honey Dijon étofferont la scène techno alors que Black Sun Empire reviendra sur la scène drum'n'bass douroise.

Le Dour Festival 2020, qui se déroulera du 15 au 19 juillet, proposera par ailleurs une toute nouvelle scène 100% électronique, La Chaufferie, ainsi qu'un nouveau temple dédié aux guitares, Le Garage, où les fans de rock pourront apprécier les concerts de Black Lips, Fuzz, Föllakzoid ou encore The Psychotic Monks, autant de noms révélés mercredi.

Dour Festival, du 15 au 19 juillet 2020. www.dourfestival.eu

Parmi les premiers noms annoncés fin 2019, figuraient le rappeur A$AP Rocky, Floating Points, Yves Tumor, Dirtyphonics, Angèle, Sven Väth, Chronixx ou encore le rappeur français Nekfeu. Les organisateurs du festival dourois ont révélé mercredi 25 nouveaux noms du programme 2020. On mentionnera notamment le rappeur franco-congolais Niska, le Londonien James Blake, qui reviendra à Dour après 3 ans d'absence, ainsi que le duo berlinois Modeselektor. Les fans de hip hop seront servis avec les confirmations d'Alkpote, le retour d'Oxmo Puccino, la venue du duo d'Atlanta Earthgang. On mentionnera encore entre autres parmi les artistes annoncés Flohio, Lorenzo, Oboy, Yseult et Mahalia. Nine Times Nine (999999999), Ben Klock, The Black Madonna ou encore Honey Dijon étofferont la scène techno alors que Black Sun Empire reviendra sur la scène drum'n'bass douroise. Le Dour Festival 2020, qui se déroulera du 15 au 19 juillet, proposera par ailleurs une toute nouvelle scène 100% électronique, La Chaufferie, ainsi qu'un nouveau temple dédié aux guitares, Le Garage, où les fans de rock pourront apprécier les concerts de Black Lips, Fuzz, Föllakzoid ou encore The Psychotic Monks, autant de noms révélés mercredi.