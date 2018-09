Une Web TV pour booster l'attrait pour la langue française

"On pense souvent qu'il existe qu'une seule langue française. Or, il en existe plusieurs." Voilà un préjugé auquel Donald George, directeur de la Maison de la Francité, pourra couper court grâce à sa nouvelle plateforme Francité TV. Pour commencer, la Web TV regroupe 300 vidéos auxquelles de nouvelles viendront s'ajouter au fur et à mesure. Néanmoins, la particularité de ce site Web réside dans sa capacité à sélectionner les meilleurs contenus pour ceux qui s'intéressent, de près ou de loin, à la langue de Molière. C'est-à-dire les débats notamment sur l'écriture inclusive, le franglais au Québec ou plus récemment, l'accord (très discuté) du participe passé avec "avoir". D'autre part, les conférences organisées par la Maison de la Francité se retrouvent également sur la plateforme numérique.

"Nous avons fait une sélection manuelle et intellectuelle des vidéos se trouvant sur YouTube. Notre équipe, composée d'universitaires, a choisi les productions les plus adaptées et intéressantes sur notre perception de la langue française", a indiqué Donald George. Autrement dit, les contenus publiés font objet de discussions en interne pour savoir s'ils servent (ou pas) la langue française, très riche dans son ensemble. En ce sens, un des objectifs pour Francité TV est de devenir une référence en la matière sans oublier la pertinence qui l'accompagne. Dès lors, on pourrait reprocher à la plateforme une certaine subjectivité dans le choix de ce qui est proposé au public. Il n'est rien, selon le directeur, qui souhaite mettre un point d'honneur sur la neutralité: "notre rôle n'est pas de prendre parti et d'être pour ou contre dans un débat."

Démocratiser la culture de la langue française

Derrière cette plateforme multimédia se cache un enjeu bien plus conséquent: intéresser un public novice, particulièrement indifférent à la culture de notre vocabulaire. Par ailleurs, le site Internet a été lancé en parallèle de la nouvelle saison culturelle à la Maison de la Francité s'inscrivant naturellement dans cette dynamique. Pas moins de 400 activités seront proposées par l'ASBL: concours d'éloquence à destination des 17-25 ans, jeux sur la prise de parole en public ou encore des ateliers de slam.

Prochainement, une application basée sur le vocabulaire quotidien ainsi qu'un autre site Internet "Dazibao", dédié aux publications relatives aux domaines de la francophonie et de la langue française, devraient voir le jour.

À voir sur www.francite.tv

Mostefa Mostefaoui