Après XIII, Titeuf et Astérix, Microids va adapter un autre monument de la bande dessinée en jeu vidéo: Tintin. Moulinsart et l'éditeur français ont en effet annoncé qu'un accord avait été signé entre les deux parties.

Comparé à son rival gaulois Astérix, le héros créé par Hergé n'a connu que très peu d'adaptations en jeu vidéo: uniquement cinq dont quatre éditées et développées par la société française Infogrames. Les aventures de Tintin font pourtant partie des monuments de la bande dessinée avec ces 250 millions d'albums vendus dans le monde. Mais Moulinsart et Microids ont annoncé vendredi qu'un accord avait été signé pour une nouvelle adaptation.

Ce nouveau Tintin prendra la forme d'un jeu d'action/aventure qui sortira sur PC et consoles. Le communiqué ne précise pas si l'histoire sera basée sur un album ou s'il s'agira d'une toute nouvelle aventure du reporter à la houppette. Ce qui est sûr, c'est que des personnages emblématiques comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou les Dupond et Dupont feront bien partie de l'aventure.

"C'est vraiment un rêve devenu réalité pour nous. Les aventures de Tintin ont transporté des millions de lecteurs dans le monde entier et cette opportunité nous permettra de mettre nos talents au service de l'un des plus grands créateurs du XXe siècle et de son héros", réagit Stéphane Longeard, CEO de Microids dans le communiqué.

Si peu d'informations ont pour l'instant été communiquées, des détails sur le nom et des visuels du jeu devraient bientôt être révélés.

Arno Goies

Voici à quoi ressemblent les rares jeux vidéo Tintin existant: Tintin sur la lune, sorti en 1987 sur notamment Amstrad CPC, Amiga, Atari ST et Commodore 64 Tintin au Tibet, sorti en 1994 sur Super Nintendo et en 1995 sur Megadrive, Game Gear, Game Boy et PC Tintin: Le Temple du Soleil, sorti en 1997 sur Super Nintendo, PC et Gameboy Tintin: Objectif Aventure, sorti en 2001 sur Playstation 1 et PC Les aventures de Tintin: Le Secret de La Licorne, sorti en 2011 sur XBOX 360, Playstation 3, 3DS et PC

Comparé à son rival gaulois Astérix, le héros créé par Hergé n'a connu que très peu d'adaptations en jeu vidéo: uniquement cinq dont quatre éditées et développées par la société française Infogrames. Les aventures de Tintin font pourtant partie des monuments de la bande dessinée avec ces 250 millions d'albums vendus dans le monde. Mais Moulinsart et Microids ont annoncé vendredi qu'un accord avait été signé pour une nouvelle adaptation.Ce nouveau Tintin prendra la forme d'un jeu d'action/aventure qui sortira sur PC et consoles. Le communiqué ne précise pas si l'histoire sera basée sur un album ou s'il s'agira d'une toute nouvelle aventure du reporter à la houppette. Ce qui est sûr, c'est que des personnages emblématiques comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou les Dupond et Dupont feront bien partie de l'aventure. "C'est vraiment un rêve devenu réalité pour nous. Les aventures de Tintin ont transporté des millions de lecteurs dans le monde entier et cette opportunité nous permettra de mettre nos talents au service de l'un des plus grands créateurs du XXe siècle et de son héros", réagit Stéphane Longeard, CEO de Microids dans le communiqué. Si peu d'informations ont pour l'instant été communiquées, des détails sur le nom et des visuels du jeu devraient bientôt être révélés.Arno Goies