L'éditeur majeur de jeux vidéo Electronic Arts a annoncé sur son site officiel l'arrivée de trois nouveaux jeux Star Wars. Tous seront développés par le studio Respawn.

Malgré la fin de son monopole sur la franchise, Electronic Arts continue de produire de nouveaux jeux Star Wars, en collaborant avec Lucasfilm Games et Respawn Entertainment.

"Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de Respawn", a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. "Ils ont fait preuve d'excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars avec un gameplay de première qualité, le tout dans différents genres, et nous sommes impatients d'apporter d'autres expériences encore plus incroyables dans une galaxie très, très lointaine."

Le premier projet prévu est la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, produit en 2019 par Respawn. Elle avait déjà été annoncée en 2020, mais depuis, plus aucune information n'avait été communiquée la concernant. Elle sera supervisée par Stieg Asmussen, qui avait développé le célèbre God of Wars III et devrait sortir soit dans les prochains mois, soit en 2023.

Un FPS (First Person Shooter) plongé dans l'univers de Star Wars est également à venir. Peter Hirschmann sera chargé de développer le jeu. Cet habitué de la franchise avait déjà travaillé à ses débuts sur Medal Of Honor, mais aussi Star Wars Battlefront.

Le dernier titre annoncé est un jeu de stratégie. Il sera développé par un tout nouveau studio créé seulement la semaine passée, Bit Reactor. Il est composé d'anciens employés de chez Firaxis, dont Greg Foertsch, directeur artistique de la série de jeux X-Com. Respawn fera partie du projet en tant qu'éditeur.

Amandine Fossoul

