Entre anecdotes croustillantes et tops, on vous fait découvrir la chaine Youtube Tales from the click.

Tales from the click est une chaine Youtube lancée en 2015 par Jean-Baptiste Toussaint. "JB" est un photographe de formation, mais c'est finalement en tant que vidéaste que ce supporter du PSG fera son petit bout de chemin. Grand passionné de cinéma, c'est donc sur le thème du 7e art qu'il a décidé de parler majoritairement sur sa chaine. La première vidéo mise en ligne sur sa chaine est un Tabs sur le célèbre agent secret James Bond. Le concept est de nous apprendre, grâce aux recherches de Jean-Baptiste, des anecdotes sur les sagas et stars du grand écran. Au fil du temps, cette émission délaissera les films pour se centrer sur les personnalités les plus célèbres, ça va de Harrison Ford à Gerard Depardieu en passant par Michael Jordan pour finir sur Marilyn Monroe (dernière vidéo en date).

Des invités prestigieux

Le vidéaste ne délaisse pas pour autant les films. En effet, un peu plus d'un an après le lancement de sa chaine, il lance une deuxième émission intitulée Videostore. Ce programme reprend le concept des anecdotes de sa précédente émission sauf que cette fois-ci, JB est accompagné de son acolyte Guillaume. Dans Videostore, il laisse tomber la voix-off pour faire place à de la mise en scène. Jean-Baptiste et Guillaume jouent deux vendeurs dans un vidéoclub qui se racontent des anecdotes sur leurs films préférés (rien d'étonnant quand on sait que JB a travaillé dans un vidéoclub à Montréal). En plus de son ami Guillaume, on peut apercevoir au début de chaque Videostore, un ou plusieurs guests issus d'internet, jouant un petit sketch avec nos vendeurs. Parmi ces guests, on retrouve notamment Squeezie, Jhon Rachid, Mister V, Kemar ou le duo Mcfly et Carlito.

En septembre 2018, Tales from the click voit apparaitre sur sa chaîne des tops. Malgré un concept un peu moins original que les précédents, le youtubeur arrive à se démarquer, grâce notamment à ses connaissances en matière de cinéma et à son montage, toujours très soigné. On retrouve donc des classements sur les films d'horreurs, les films des années 2000, les meilleurs teen movies, etc.

Nouveau média

Comme annoncé sur Twitter récemment, Tales from the click, en plus d'être une chaine Youtube, va se décliner en podcast. Toujours accompagné du même Guillaume de Vidéostore, vient ici s'ajouter Aurélien Chapuis, journaliste chez Konbini. Ensemble, ils débattront, raconteront leurs expériences sur un film. Le premier épisode de We love TFTC basé sur Jurassic Park de Steven Spielberg est d'ores et déjà disponible sur Apple et Spotify. Dans cet épisode, Jean-Baptiste reçoit FloBer et Adrien Ménielle de Golden Moustache.

Le premier épisode du podcast TFTC x @welovecinemafr est là ! Ça parle de Jurassic Park et c’est avec le floodcast (@AdrienMenielle , @MrFloBer ) comme premiers invités !



WLC : https://t.co/W0R4rkxwUY

Spotify : https://t.co/GqaqLh80n1 pic.twitter.com/hSky8tT6RO — Tales From The Click (@TalesFromClick) October 17, 2019

Si vous êtes fan de cinéma ou que vous voulez vous la péter auprès de vos proches à coup d'anecdotes croustillantes comme "tu savais que Dwayne Johnson avait battu le record de selfies avec 150 photos en 3 minutes lors de l'avant-première de San Andreas?" ou "tu sais que Spielberg avait rendu La liste de Schindler comme travail de fin d'année avec 33 ans de retard, ce qui lui a permis d'obtenir finalement son diplôme à l'âge de 47 ans?", alors la chaine aux 391.000 abonnés est faite pour vous.