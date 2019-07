Dernier épisode de notre concept d'été et de la saison, c'est à nouveau un flux de couillonnades passant du coq à l'âne plutôt qu'une chronique travaillée et calibrée que ce Crash Test S04E45. De Greta Thunberg, on y glisse vers la prochaine extermination de masse. Avec les Snuls en guise de fil rouge. Mais ouéééé. Mais noooon.

Moi, quand je vois Greta Thunberg, j'ai la nostalgie des Snuls. Je m'imagine celui qui lui ressemble le plus, Sergio Honorez, avec des couettes, l'imiter en beuglant des références de meubles Ikea. Je vois bien Stefan Liberski et Nicolas Fransolet jouer aux vieux politiciens réacs de l'Assemblée Nationale tandis que Fred Jannin et Laurence Bibot peinturlureraient un couple bobo qui ne veut plus prendre l'avion mais trouve que le train, ça dure longtemps, c'est populo, ça pue des pieds et qu'en plus, on n'y vend que des tartines à la viande reconditionnée sous plastique à 8 euros. Il y aurait aussi le mot d'excuse de Greta Thunberg pour ne plus aller à l'école: "Chère Madame Flygskam, veuillez excuser ma fille Greta de ne pas assister au cours de gymnastique demain matin mais elle vient encore de subir une grosse slaptitude après avoir lu que si on continue à boire du Spa-Citron et à manger du BleuBlancBelge, on va tous crever d'insolation les pieds dans l'eau en 2045".

...