S'il ne fallait garder que dix jeux de la décennie qui s'achève, ce serait lesquels? La rédaction a tranché avec sa tête, son coeur et ses tripes. Michi-Hiro Tamaï et Fabrice Delmeire nous dévoilent également les dix jeux vidéo qui ont marqué leur année 2019.

1. Death Stranding (Sony Interactive Entertainment, Kojima Production, sur PS 4, 2019)

Depuis 25 ans, Hideo Kojima marie comme nul autre cinéma, jeu vidéo et commentaire social avec Metal Gear. Death Stranding s'impose comme son chef-d'oeuvre. Les likes des réseaux sociaux, la gig economy, la mort, la paternité et l'effondrement de notre société cimentent cette incroyable odyssée SF sobre et flippante.

...