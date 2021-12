Gris, 8BitDo, Kena: Bridge of Spirits, Hitman 3, consoles insolites, Cuphead, Monopoly Arcade, Game & Watch...

Gris - Édition Collector

Jeu vidéo ou long métrage d'animation? Gris date de 2018 mais reste inégalé. Ce platformer aux mille chorégraphies aériennes évolue dans un monde minéral, aquatique et végétal drapé d'animations dingues. Amplifiant ce trip visuel, l'édition collector s'accompagne d'une jaquette inédite, d'un artbook de 112 pages et de la BO du jeu sur CD.

Jeu vidéo ou long métrage d'animation? Gris date de 2018 mais reste inégalé. Ce platformer aux mille chorégraphies aériennes évolue dans un monde minéral, aquatique et végétal drapé d'animations dingues. Amplifiant ce trip visuel, l'édition collector s'accompagne d'une jaquette inédite, d'un artbook de 112 pages et de la BO du jeu sur CD. Une fois de plus, 8BitDo croise les époques avec talent sur son Pro 2 Controller. Cette manette compatible PC, Nintendo Switch, Android et Raspberry Pi (!) s'inspire de la Super Nintendo et de la PlayStation avec un vrai sens de l'à-propos. Sa finition solide, ses doubles touches supplémentaires (sur son dos) et son triple profil de configuration des boutons la hissent parmi les armes favorites des fans de jeux 2D. Cerise sur le pixel, une de ses trois versions adopte les couleurs de la première Game Boy. Ayant pour mission d'aider des esprits à quitter un village purgatoire inspiré par le cimetière forestier du mont Koya (au Japon), Kena: Bridge of Spirits s'impose comme un indispensable des jeux d'action et d'aventure de cette fin d'année. Sa qualité d'animation proche d'un Pixar et d'un Ghibli se double d'un gameplay déjà probant dans Dark Souls, Zelda (3D) et Pikmin. Un futur classique. Empoisonner un milliardaire au sommet d'un gratte-ciel olympien à Dubaï, défenestrer la matriarche écossaise d'un empire économique... Flamboyant et involontairement drôle, Hitman 3 demande d'éliminer discrètement les grands de ce monde. L'art du travestissement y tutoie les sommets au fil d'une observation méthodique des routines du personnel entourant chaque cible. Ou comment dépoussiérer l'image du tueur à gages. De la Pippin d'Apple à l'improbable prototype de la Nintendo PlayStation, tant de consoles ont été oubliées par l'Histoire. L'ouvrage À la découverte des consoles insolites exhume ces bécanes au fil de huit sections. Machines de Sega exclusives au Brésil, clones chinois, spécialités soviétiques, consoles portables... Ce cabinet de curiosités se décline dans une édition limitée doublée d'une couverture inédite, d'un fourreau cartonné et d'un poster de 60 sur 40 centimètres aux airs de blue print. Passionnés par Max Fleischer et fan du Disney de l'entre-deux-guerres, les frères Moldenhauer ont changé à jamais le visage des jeux de plateforme 2D avec Cuphead il y a trois ans. Cabrioles et autres curiosités prolonge en BD leur univers halluciné au fil d'une série de courtes histoires suivant les péripéties de Cuphead et Mugman. À dévorer en écoutant du ragtime. Après Super Mario et Sonic, le Monopoly s'empare de Pac-Man, qui doit amasser des pastilles sur son parcours. Le jeu de société a la bonne idée de remplacer la traditionnelle banque par une microborne d'arcade à l'affichage primitif qui enregistre les scores de chacun et gère les transactions des joueurs. Elle demande aussi de pratiquer le jeu original sur de courtes sessions de 15 secondes, en complément du parcours sur plateau. À l'image de sa prédécesseure dédiée à Mario, la Game & Watch: The Legend of Zelda System souffre d'anachronisme puisqu'elle caste des jeux incompatibles avec la célèbre console à cristaux liquides de Nintendo. Difficile toutefois de bouder cette portable à la finition métallique. La présence des deux épisodes NES et du volet Game Boy de Zelda se double en effet d'un packaging exemplaire. Parfait sous le sapin.