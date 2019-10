opinion

L'édito: Salut les crétins

Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus

En 2008, Nicholas Carr, journaliste américain spécialiste des nouveaux médias, publie un article intitulé Is googling making us stupid? dans lequel il s'interroge sur les dégâts cognitifs d'une exposition répétée et massive à Internet. Un premier caillou dans la chaussure des GAFAs, jusque-là peu ou pas gênés dans leur marche triomphale vers le meilleur des mondes numériques, cette nouvelle Terre promise.

Partant de son expérience personnelle et de sa difficulté grandissante à se concentrer quand il lit, l'auteur révèle, premières études scientifiques sur le sujet à l'appui, que le cerveau se ramollit au contact des écrans, comme une glace fondant au soleil. Conséquence: notre capacité de concentration, à élaborer des raisonnements complexes et à appréhender la réalité serait physiologiquement altérée. La révolution technologique en cours cacherait donc une autre rupture, culturelle et tout aussi radicale, qui ramènerait l'homme en arrière, avant l'invention du livre, quand son attention était distraite en permanence.

...

