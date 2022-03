Le géant américain va mener une phase test dans trois pays sud-américains. Le partage des comptes Netflix entre plusieurs foyers empêcherait la plateforme "d'investir dans des séries et des films de qualité".

La plateforme américaine de streaming, Netflix, a annoncé qu'elle allait mener des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour faire payer à ses clients le partage de leurs mots de passe en dehors de leurs foyers. Pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes en plus à leur profil, les utilisateurs de ces trois pays devront payer une somme d'environ 2 à 3 dollars supplémentaires chaque mois.

En plus du partage payant du mot de passe, la société va proposer dans ces trois pays-tests un service permettant de transférer un profil vers un nouveau compte. Ainsi, ceux qui profitaient du compte d'un autre ne perdront pas leurs données. Selon Netflix, il s'agit d'une façon de les "encourager" à souscrire à leur propre abonnement.

Quelles explications?

Grâce aux fonctionnalités de profils partagés et à la possibilité de streamer simultanément sur plusieurs écrans pour l'abonnement premium, de nombreux comptes sont partagés entre différents foyers. Chengyi Long, directrice de l'innovation des produits, a indiqué par voie de communiqué que cette pratique affectait la capacité de Netflix "à investir dans des séries et des films de qualité" pour ses membres. C'est pourquoi ils ont décidé de "serrer la vis" et de ne plus laisser faire.

Mais ce geste arrive surtout alors que Netflix perd en parts de marché face à Prime Video et Disney+. Ce n'est d'ailleurs pas la seule façon qu'à trouver la plateforme de combler son déficit financier; aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, elle a aussi augmenté ses prix cette année.

Pour l'instant, tout ça ne reste qu'une phase test. Il est impossible de savoir si la plateforme compte exporter cette pratique.

Guillaume Picalausa

