Existe-t-il un esprit belge dans l'âme du jeu vidéo?

Michi-Hiro Tamaï Journaliste multimédia

Forte d'avoir présenté une quinzaine de jeux en chantier à la Gamescom de Cologne, la Belgique file enfin sur les rails du jeu vidéo cette année. Flotsam, Nanotale, The Almost Gone et Ary and the Secrets of Seasons s'y imposaient comme des wagons de tête. Explications depuis le plus grand salon du jeu vidéo au monde.

The Almost Gone

Croiser Le Blanc-Seing (1965) de Magritte au beau milieu d'une expo sur le jeu vidéo est insolite. Le prestigieux Victoria & Albert Museum de Londres empruntait pourtant l'oeuvre originale de l'icône du surréalisme belge à la National Gallery of Art de Washington l'an dernier. Objectif? Illustrer une des influences visuelles majeures des balades forestières souterraines et hantées de Kentucky Route Zero. Le tableau et le jeu qui trônaient au milieu des 1000 mètres carrés d'une sélection baptisée Design/Play/Disrupt relevaient de l'improbable anecdote. Exactement à l'image du paysage gaming belge, inexistant aux yeux du monde ces 30 dernières années. Mais le vent tourne.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×