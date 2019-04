opinion

Bret Easton Ellis dans The New Yorker : lynchage en règle ou interview ratée ?

Serge Coosemans Chroniqueur

L'un des buzz du moment sur Internet, c'est l'interview de Bret Easton Ellis par Isaac Chotiner pour The New Yorker. En résumé : un auteur dissipé, un journaliste acharné. Certains ont parlé de lynchage, d'autres de dialogue de sourds. Et si c'était juste une interview ratée ?, se demande le Crash Test S04E33.

Bret Eazston Ellis, à la première sur Broadway d'American Psycho, le 21 avril 2019 © Getty Images