JETT: The Far Shore, Genesis Noir, Death's Door... Voici les dix jeux qui ont marqué l'année de Michi-Hiro Tamaï.

1. JETT: The Far Shore: sur PC, PlayStation 4 et 5

2. Genesis Noir: sur PC

3. Death's Door: sur PC, Xbox One / series x / series s

4. Everhood: sur PC et Nintendo Switch

5. Kena: Bridge of Spirits: sur PC, PlayStation 4 et 5

6. Metroid Dread: sur Nintendo Switch

7. Deathloop: sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One / Series X / Series S

8. Mundaun: sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One / Series X / Series S

9. Olija: sur PlayStation 4 et 5, PC (Windows), Xbox one / series x / series s, Nintendo Switch

10. Art of Rally: sur Mac, PC, Xbox series x / series s, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch

