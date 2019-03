À Paris avec 4.500 fans hardcore de Final Fantasy XIV

Rassemblant 4.500 fidèles à Paris le mois dernier, le Final Fantasy XIV Fan Fest téléportait les avatars de ce jeu de rôle massivement multijoueur dans notre réalité. Certains s'y rencontraient pour la première fois après des années d'odyssées communes en ligne. Rencontre avec une communauté pas comme les autres.

"Je me trouve moche dans la vie, j'ai donc choisi d'incarner Dragon Knight, un chevalier stylé, ça me change", lâche abruptement -et un peu par provocation- Minami. Débarquée du vol Tokyo-Paris la veille, cette fan de Final Fantasy XIV Online s'évade jours et nuits de la réalité en plongeant dans ce luxuriant MMORPG entre SF et fantasy. La guerrière virtuelle qui estime son temps de jeu à une centaine de jours cumulés ne regrette pas son voyage "in real life". Arrivée en France via un tour-opérateur japonais spécialisé en conventions gaming, elle nous présente ainsi, tout sourire, Mihe et Yukie, deux gameuses qu'elle a rencontrées sur place. "Tous les tickets de la convention japonaise étaient sold out", précise-t-elle tout sourire. "Nous sommes au final une vingtaine sur ce voyage."

