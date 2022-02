Prime Video a dévoilé non pas une, mais 23 affiches pour sa très attendue série sur l'univers de Tolkien. Ces images énigmatiques ne laissent pas les fans indifférents. Les théories fusent.

Sur le compte officiel The Lord of the Rings on Prime sur Instagram et Twitter, Prime Video a publié vingt-trois affiches pour le moins énigmatiques afin d'attiser la curiosité des fans et de teaser sa nouvelle série d'heroic fantasy. Sur chacune d'entre elles, on peut apercevoir le tronc ainsi que les mains d'un des personnages qui figurera dans la série The Rings of Power - ou Les Anneaux de Pouvoir, en français. Chaque affiche est accompagnée d'une brève description, mais rien de plus. Pas de nom, pas de rôle. Il n'en fallait pas plus pour que les théories sur la présence ou non de certains héros fusent sur les réseaux sociaux et autres forums dédiés à l'univers de Tolkien. En effet, les anneaux, épées, vêtements et autres accessoires portés par les personnages représentés peuvent donner des indices et ont le mérite d'attiser et provoquer le débat jusqu'à la sortie des huit épisodes de la première saison, le 2 septembre prochain.

Le casting de la première la saison a déjà été annoncé, mais mis à part quelques rôles comme celui de Galadriel, interprétée par Morfydd Clark et non Cate Blanchett comme dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, ou encore Simon Merrels qui incarnera Trevyn, personnage dont on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle, rien d'autre n'a été annoncé. En tout cas, il y a une chose que laissent présager ces affiches: nous aurons droit à des costumes travaillés et probablement pas conçus en image de synthèse, comme cela a été reproché à Peter Jackson pour certains personnages de la trilogie du Hobbit.

Il y a deux semaines, Prime partageait aussi une vidéo qui annonçait le nom de la série sur laquelle on pouvait entendre - probablement via la voix de Morfydd Clark - un poème bien connu qui apparait dans le premier tome de la trilogie de Tolkien.

Tout ceci, en plus du titre et du synopsis, ne laisse planner aucun doute sur l'importance des anneaux de pouvoir et la montée de Sauron au sein de la série.

La série se déroulera plus de 3000 ans avant les aventures de Frodon, Sam, Aragorn, Gimli et Legolas. C'est Juan A. Bayona qui s'est chargé de la réalisation. Célèbre pour le film Jurassic World: Fallen Kingdom, ce n'est donc pas sa première grosse production. Amazon a également fait appel au duo de créateurs John D. Payne et Patrick McKAy, connu pour avoir écrit le scénario de Jungle Cruise, Star Trek 4 et Godzilla vs Kong.

Amazon Studios a déjà déboursé 250 millions d'euros pour acquérir les droits d'adaptation de la franchise et en a dépensé 1 milliard de plus pour les deux premières saisons là où la trilogie de Peter Jackson n'avait coûté "que" 280 millions, ce qui en fait la série la plus chère jamais produite.

Pour la bande originale, c'est Howard Shore, trois fois oscarisé et qui a reçu trois Golden Globe pour son travail avec Peter Jackson, qui s'occupe de la composition.

La série qui n'est pourtant pas encore sortie n'a pas fini de faire couler de l'encre. Plusieurs polémiques l'entourent déjà. Certains lui reprochent son coût là où d'autres se plaignent du manque de diversité du casting, comme c'est souvent le cas dans les séries d'heroic fantasy, comme Game Of Thrones par exemple.

It’s going to be difficult to justify building a “huge world” without any characters that look Asian. Turn that imagine on us @JSalke. It’s not hard, we’re right here.



Amazon Boss Justifies ‘Lord of the Rings’ $465 Million Budget: ‘Huge World-Building’ https://t.co/Xx8F651k7m — Ludi Lin (@ludi_lin) May 13, 2021

La première bande-annonce officielle de la série sera diffusée ce dimanche 13 février comme l'a annoncé, toujours aussi mystérieusement Prime Video sur les réseaux sociaux de la série.

Guillaume Picalausa

