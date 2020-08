Classique cycliste. Sur la Une, à 15h50.

Contraintes sanitaires liées au coronavirus obligent, l'Union cycliste internationale a comme tout le monde été obligée de repenser son calendrier.La saison du World Tour, qui a repris le 1er aout avec les Strade Bianche et se terminera le 8 novembre sur les routes de la Vuelta, pédale ce week-end à Milan-Sanremo. La Primavera, c'est l'objectif numéro 1 cette année de Philippe Gilbert. Le Remoucastrien rêve de s'imposer sur la Via Roma et de devenir le quatrième coureur de l'histoire à remporter les cinq monuments des classiques cyclistes: Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Le coureur de Lotto-Soudal, qui est déjà à deux reprises (en 2008 et 2011) monté sur la troisième marche du podium en Italie parviendra-t-il à rejoindre Eddy Merckx, Rik Van Looy et Roger De Vlaeminck dans ce cercle aussi belge que fermé?Réponse ce samedi sur un parcours solidement remanié.