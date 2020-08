Un documentaire de Lars Ole Reimer. Sur Arte, à 22h25.

Elles représentent une menace pour nos réseaux électriques et pourraient provoquer une panne généralisée à l'échelle planétaire. La dernière, en 2017, a évité la Terre de justesse. Les imprévisibles tempêtes solaires inquiètent la communauté scientifique. En 2003, l'une d'elles a entraîné une panne de courant à Malmö et la perte de contact avec deux satellites japonais. Une autre, en 1989, avait plongé le Canada dans le noir et coupé le réseau de chauffage pendant six heures en plein hiver. Alors que deux missions s'approchent au plus près de l'astre solaire pour continuer d'en percer les secrets et que les scientifiques essaient de savoir quand et comment elles se produisent, Lars Ole Reimer se penche sur ce phénomène qui peut atteindre la Terre en un ou deux jours seulement. Le tout dans un film intéressant, assez technique sans pour autant se révéler incompréhensible. Ce n'est pas un mais bien cinq documentaires qu'Arte propose pour célébrer la 30e édition de La Nuit des étoiles. Cette programmation spéciale dédiée à l'astronomie mettra aussi à l'honneur Saturne, Mars, l'astronaute français Thomas Pesquet et l'électron libre Johannes Kepler, qui a posé les bases de l'astrophysique moderne. Space is the place.