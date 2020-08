Un drame d'Akira Kurosawa. Avec Toshiro Mifune, Misa Uehara, Minoru Chiaki. Sur Arte, à 22h30.

Dans le Japon du XVIe siècle, les conflits entre clans rivaux font rage. Deux pauvres paysans, Tahei et Matashichi, tentant d'échapper aux horreurs de la guerre, découvrent par hasard de ...

Dans le Japon du XVIe siècle, les conflits entre clans rivaux font rage. Deux pauvres paysans, Tahei et Matashichi, tentant d'échapper aux horreurs de la guerre, découvrent par hasard de l'or et pensent qu'il fait partie du trésor du clan vaincu, les Akizuki. Se lançant sur la piste de ce butin convoité, ils croiseront la route d'un farouche guerrier (en fait un général incognito) et d'une princesse n'ayant pas froid aux yeux... Filmé dans un noir et blanc superbe, La Forteresse cachée offre un spectacle aussi prenant que divertissant, ajoutant l'humour à l'action et offrant à Toshiro Mifune un rôle à sa (dé)mesure face à une épatante Misa Uehara. Kurosawa, le réalisateur génial des Sept Samouraïs, maîtrise à merveille une oeuvre dont George Lucas a fait une des sources d'inspiration majeures de sa Guerre des étoiles. Les paysans naïfs devenant entre autres les robots R2-D2 et C-3PO... Un classique nippon à ne pas manquer!