Les Manneken-Prix visent à soutenir le secteur du livre dans la capitale belge.

Ces prix, décernés pour la seconde fois en 2020, visent à soutenir le secteur du livre dans la capitale belge. Ils sont décernés par "un jury multiple et anonyme qui examine l'ensemble des publications de l'année", selon les organisateurs.

Parmi les autres lauréats, figurent Xavier Huberland qui reçoit le "Manneken-Prix du livre sur Bruxelles" pour "Croquettes en Stock", et Louis-Michel Carpentier salué par le "Manneken-Prix du dessinateur bruxellois" pour "Les potes à Poje". Le "Manneken-Prix du livre en bruxellois" récompense "De klaaine prins", une adaptation en bruxellois flamand par Jean-Jacques de Gheyndt du livre "Le petit prince" écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943.

Le "Manneken-Prix" récompensant l'auteur bruxellois a été décerné à Juan d'Oultremont pour sonlivre"Judas côté Jardin".

Le "Manneken-Prix d'honneur" a été décerné à Henri Vernes, auteur de la série Bob Morane.

Enfin, le prix jeunesse revient à Patrick Delperdange pour "Coup de coeur".

Les trophées à l'effigie de la célèbre statuette bruxelloise reçus par les lauréats ont été créés par Hugues Hausman, comédien, réalisateur, scénariste et dessinateur, qui les a réalisées en fil de fer.

