Un nouveau rédac' chef pour le journal Spirou

Alors que Florence Mixhel n'occupait le poste de rédactrice en chef que depuis novembre 2017, celle-ci laissera déjà sa place à Morgan Di Salvia à partir de juin 2019. Celui est l'auteur de trois ouvrages sur le cinéma et a écrit pour ActuaBD, Professeur Cyclope ou Fluide Glacial entre autres. Il a également animé un centre culturel, dont il a assumé le poste de directeur durant cinq saisons.

Depuis 2009, il a signé plusieurs textes pour le journal Spirou et les éditions Dupuis, dont les préfaces de l'intégrale Jojo d'André Geerts. Il aura pour mission de "faire perdurer l'esprit drôle, généreux, audacieux et surprenant du journal Spirou, lieu de création hebdomadaire des éditions Dupuis, et d'élargir le terrain de jeu des auteurs pour faire de Spirou un média complet."

D'ici l'arrivée de Morgan Di Salvia, le comité de rédaction sera accompagné de Sergio Honorez, directeur éditorial de Dupuis, et de Frédéric Niffle (rédacteur en chef de 2008 à 2017), nommé dès aujourd'hui directeur de la publication.