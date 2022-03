En 35 minutes, l'écrivain américain Brandon Sanderson a récolté 1 million de dollars pour la publication de 4 de ses livres. Sept jours plus tard, la cagnotte s'élevait à 23 millions. Le compteur continue de grimper.

En seulement quelques jours, l'auteur américain Brandon Sanderson a battu le record du plus gros crowdfunding jamais réalisé sur la plateforme Kickstarter. L'écrivain de 46 ans a pulvérisé le record précédent, alors détenu par la montre Pebble Time depuis 2016. C'est la première fois qu'une telle somme d'argent est récoltée sur la plateforme, et surtout aussi vite. En 35 minutes, il a dépassé le million de dollars. En une semaine, il en a levé plus de 23 millions.

Grâce à Kickstater, la célèbre plateforme de financement participatif, Brandon Sanderson va publier quatre livres qu'il a écrits ces deux dernières années. Pour surprendre ses lecteurs, il a travaillé sur ces oeuvres dans le plus grand des secrets. Un livre sera publié chaque trimestre de 2023, afin que ses fans profitent "d'un an de Brandon Sanderson", comme il l'explique dans la vidéo de présentation du projet. Comme Riad Sattouf, Joël Dicker et Virginie Despentes, Sanderson a décidé d'autoéditer ses romans. L'argent de la cagnotte n'ira donc pas entièrement dans sa poche ou dans celle de son entreprise, Dragonsteel Entertainment, mais servira essentiellement à imprimer, stocker et distribuer les livres.

Chaque semaine jusqu'à la fin de la campagne de financement, Brandon Sanderson présentera un aperçu détaillé de chaque livre et fera la lecture des premiers chapitres. Trois des livres proposé par l'auteur se dérouleront dans le même univers que ses autres grandes sagas. Le quatrième sera à part et complétement différent de ce qu'il a pu faire auparavant.

Une somme qui dépasse toute attente

L'objectif de l'auteur était de dépasser le million de dollars. Somme dépassée en seulement quelques minutes. Bien que conscient de son succès dans le milieu du livre de fantasy et de science-fiction, il a été surpris de l'ampleur l'engouement autour de son projet. "Ici Brandon. À tout le monde, je suis censé ÉCRIRE des mondes fantastiques, pas y vivre. Il n'y a pas si longtemps, nous avons atteint 20 MILLIONS sur ce Kickstarter, et depuis cette publication, nous avons franchi un seuil incroyable. Nous venons de devenir le Kickstarter numéro un de tous les temps", a-t-il écrit sur la page de son projet.

Un mormon devenu "rockstar" du roman imaginaire aux USA

La réputation de Brandon Sanderson n'est plus à faire. Avec une cinquantaine d'ouvrages publiés et traduits dans le monde entier, pour un total de plus de 20 millions d'exemplaires vendus, il est un véritable ponte dans son domaine.

Originaire de Lincoln, dans le Nebraska, il a d'abord commencé des études de biochimie avant de servir, pendant deux ans, comme missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, à Séoul. De retour de mission, il a changé d'orientation pour faire des études d'anglais.

Il a commencé à écrire ses premiers romans alors qu'il était toujours aux études. Il les écrivait la nuit, pendant ses heures de travail en tant que réceptionniste d'hôtel. La journée, il étudiait. Après de nombreux refus et du bénévolat pour un magazine de science-fiction, il a pu sortir son premier livre et premier succès: Elantris, Tome 1: Chute. Par la suite, d'autres de ses romans comme le cycle des Archives de Roshar, la saga Fils-des-brumes ou Warbreaker, sont devenus de vrais classiques du genre de l'autre côté de l'Atlantique. Par ici, son succès se fait un peu plus timide, mais on retrouve ses livres dans toutes les bonnes librairies.

Everyone, I'm supposed to WRITE fantasy worlds—not live in them. Not long ago we hit 20 MILLION on this Kickstarter,... Posted by Brandon Sanderson on Friday, March 4, 2022

De l'espoir pour le monde de la SF et de la fantasy

Ce succès retentissant donne aussi de l'espoir à tout un courant de littérature, souvent boudé par la critique et les médias. Brandon Sanderson a réussi à inscrire son nom aux côtés de ceux de G.R.R. Martin, Frank Herbert et Bernard Werber parmi les auteurs de science-fiction et de fantasy les plus influents du moment. Il est fort à parier qu'il inspire et continuera à inspirer les écrivains de l'imaginaire de demain.

Guillaume Picalausa

