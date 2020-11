Une histoire illustrée, une collection de casseroles, une enquête et un comic qui imagine une adolescente pour suivre au clown président: quatre BD qui gravitent autour de POTUS 45. Avec une carte blanche graphique d'Hervé Bourhis en bonus.

La Maison-Blanche

De George Washington à Donald Trump, 45 POTUS (pour "President of the United States") se sont succédé à la tête des États-Unis. À la manière de ses précédents Petits Livres qu'il a consacrés à la bande dessinée, la musique black ou la Cinquième République, Hervé Bourhis (auteur de la carte blanche graphique ci-dessus) multiplie anecdotes, petites infos et crobards sur chacun d'eux. Une histoire et un président en fonction qui l'inspirent, lui qui avait déjà commis un mémorable Trump de A à Z. Doonesbury est une institution aux États-Unis: ce strip de Garry Trudeau est publié chaque semaine depuis... 50 ans dans près de 1.400 journaux du pays, et se veut en creux le reflet de son époque, de ses stars et de ses têtes à claques, parmi lesquelles figure en bonne place Donald Trump, et ce depuis 1987! Cette anthologie reprenant la quasi-totalité de ses apparitions, rarement flatteuses, dans Doonesbury en dit long sur le parcours et les casseroles de l'homme. À quelques jours des élections, il n'est pas inutile de se rappeler les circonstances de la précédente, et les présomptions d'ingérence russe dans le processus électoral. En 2019, le Washington Post avait ainsi mis en dessin et BD l'énorme enquête du procureur Mueller sur la question, un reportage passionnant et à charge, quoiqu'un peu aride, désormais publié en français. Après un clown à la présidence des États-Unis, pourquoi pas une adolescente? C'est en tout cas la drôle d'idée de ce comics d'anticipation -reboot d'une série et d'une héroïne nées en 1973- qui va chercher sur Twitter la nouvelle occupante de la Maison-Blanche. Un regard d'ingénue sur un système politique vicié par les réseaux sociaux, mais qui fascine toujours les créateurs US: on peut aussi y découvrir en preview les premières pages d'un futur épisode de Catwoman baptisé Election Night.