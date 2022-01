Véritable phénomène aux 970 millions de vues sur l'application sud-coréenne Webtoon, la réécriture moderne du mythe d'Hadès et Perséphone, Lore Olympus, est enfin disponible en français en version papier chez Hugo BD.

Créé en 2018 par l'auteure néo-zélandaise Rachel Smythe, Lore Olympus connaît un succès sans précédent dans le monde entier. Sa sortie papier en anglais l'a non seulement propulsé à la tête du classement du New York Times, mais lui a aussi valu un Ringo Award dans la catégorie du prix des fans pour le meilleur personnage principal, ainsi qu'un Harvey Award dans la catégorie du livre numérique de l'année 2021. Soit un véritable exploit pour un roman graphique à l'origine publié uniquement sur la plateforme Webtoon.

L'application Webtoon a été créée par la société sud-coréenne Naver, en 2004. Mais c'est seulement au cours des dernières années qu'elle a gagné en popularité. Elle permet de lire des bandes dessinées de tout type en scrollant sur son smartphone. L'accès est gratuit, sauf si le lecteur désire prendre de l'avance et déverrouiller les épisodes qui ne sont pas encore sortis. L'appellation "webtoon" existe aussi pour désigner des oeuvres non coréennes, qui ne sont pas forcément sur la plateforme homonyme.

Ce n'est pas la première fois que des histoires de Webtoon sortent en version papier. Il s'agit même là d'une tendance de plus en plus marquée. Vu l'engouement autour de ces oeuvres, des maisons d'édition ont lancé des collections - comme les Éditions Delcourt avec Kbooks - pour proposer les versions françaises de ces bandes dessinées sud-coréennes. Par contre, chez Hugo BD, c'était du jamais vu. La collection innove en sortant en français le tome 1 de Lore Olympus, comprenant les 25 premiers épisodes de la saga (sur 188 actuellement disponibles sur Webtoon).

Le mythe d'Hadès et de Perséphone n'est pas tout rose. Dans celui-ci, la déesse du printemps se fait enlever par son oncle, le roi des Enfers. Sa mère Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, part à sa rescousse. Zeus fait un compromis entre les deux partis et décide que Perséphone, désormais mariée à Hadès, doit passer six mois sous terre auprès de son mari, et six mois sur Terre aux côtés de sa mère.

Mais dans Lore Olympus, l'histoire est différente. Plus moderne. Ici, Perséphone est une adolescente surprotégée par sa mère. Elle parvient à convaincre cette dernière de la laisser aller sur l'Olympe pour y faire ses études. En colocation avec la déesse Artémis, Perséphone décide de la suivre à une soirée, où elle fait la rencontre d'Hadès. Les deux tombent sous le charme, et ce, malgré leur différence d'âge. Propulsée sur le devant de la scène, la jeune déesse doit faire preuve d'ingéniosité pour déjouer tous les stratagèmes des dieux olympiens, tout en trouvant sa place.

En apparence, il s'agit d'une histoire jeunesse comme une autre. Mais alors, qu'est-ce qui plaît tant dans Lore Olympus ? Ce n'est pas seulement pour sa romance que cette bande dessinée explose les records, mais bien pour les thèmes abordés par l'auteure. Violences sexuelles, infidélité, traumatismes familiaux, harcèlement... L'auteure a transformé ce mythe vu et revu en une ode féministe, ancré dans les temps modernes. Le comic intègre les codes de la technologie, avec les réseaux sociaux, smartphones, mais garde tout de même une atmosphère antique. Le tout parsemé de sarcasme et de vérité.

Le physique des personnages détonne également des comics habituels. Rachel Smythe fait le choix de donner une couleur de peau propre à chaque divinité la représentant. Perséphone est rose, Hadès bleu, Artémis-Apollon-Zeus-Aphrodite dans des teintes de violets, etc. Rien qu'en un coup d'oeil, le lecteur est attiré par l'extravagance de l'oeuvre.

Ainsi, avec la sortie papier prévue en plusieurs langues, Lore Olympus promet de faire encore parler de lui. La sortie du tome 2 est quant à elle annoncée pour le 5 juillet 2022 en anglais. Nous n'avons pas encore de nouvelles pour la suite en français, par contre on sait qu'une série animée inspirée du roman graphique est en cours de production. À suivre, donc!

Amandine Fossoul

