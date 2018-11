Le Salon du livre historique revient pour une 4e édition

Après avoir investi le Coudenberg et l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le Salon du livre d'histoire de Bruxelles revient pour une quatrième édition dans un endroit prestigieux ouvrant exceptionnellement ses portes pour l'événement: le Cercle Royal Gaulois au coeur du Parc Royal, né d'une fusion en 1847 avec le Cercle artistique et littéraire. Cette année, faisant écho au centenaire de la Grande Guerre ainsi qu'au 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le salon aura pour thème 1918/1940 - De la victoire à l'apocalypse. L'occasion de mettre en évidence la période de l'Entre-deux-guerres.

Comme invités d'honneur de cette quatrième édition, Stéphane Bern, fidèle au rendez-vous, et l'Italie. L'occasion de mettre en lumière les liens tissés entre le pays de Dante et la Belgique. Avec plus de 100 auteurs, historiens, romanciers, auteurs de BD belges et français, cette édition propose tout au long du Salon des rencontres avec les auteurs, des conférences ainsi que plusieurs animations: des séances de dédicaces, un café littéraire et la possibilité de repartir avec un livre sous son bras tout en visitant le Cercle Royal Gaulois et les quartiers néo-classiques bruxellois, le tout accompagné d'un guide.

À cette occasion seront également remis le Prix Écrire l'Histoire, le Prix des Lecteurs Cook&Book, le Prix Prince Alexandre de Belgique et le Prix Raconte ton Histoire. Ce dernier est issu d'un concours d'écriture organisé par le salon du livre historique et destiné aux moins de 25 ans. "Le challenge, expliquent les coordinateurs de l'événement à La Libre, est d'écrire le pitch de l'histoire d'un ancêtre, réel ou imaginaire, et de donner envie de découvrir le monde et la vie de ce personnage du passé. C'est l'occasion de raconter une partie de sa propre histoire, telle qu'on l'a racontée ou rêvée. Et donc de faire partager les aventures liées aux origines des jeunes." Les critères? La qualité de l'écriture, du style, le bon usage de la langue française, l'originalité et la qualité de l'intrigue, le choix du personnage principal en fonction du contexte historique mais aussi la capacité des jeunes auteurs à retenir l'attention du lecteur. La remise des prix aura lieu le 2 décembre dans les salons du Gaulois.

Emilie Petit