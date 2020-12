L'auteur américain Richard Corben, icône de la contre-culture depuis la fin des années 1960, adaptateur de Poe et Lovecraft, Grand Prix 2018 du Festival d'Angoulême, est décédé à l'âge de 80 ans.

Né en 1940 à Anderson, dans le Missouri (États-Unis), Richard Corben commence à publier différentes histoires dans des magazines underground avant d'être engagé chez Warren Publishing, où il va devenir célèbre pour ses illustrations d'horreur et de science-fiction. Il est ainsi l'un des grands contributeurs de Creepy et Eerie, deux journaux devenus cultes.

Le dessin de Richard Corben est luxuriant et immédiatement reconnaissable. Maître d'une imagerie qui opère dans tous les "mauvais genres", il réalise des histoires d'horreur, de fantasy et de SF hallucinées et psychédéliques, souvent mêlées d'humour acide. Grand amateur d'expériences graphiques, dessinateur virtuose adulé par des professionnels de l'image venus de tous horizons, Corben sculpte avec un souci du détail étonnant des corps et des visages au paroxysme de leur expressivité, cernés par un répertoire d'animaux, de décors et de monstres chimériques et entêtants. Ses compositions sont le plus souvent modelées par une lumière irréelle, mais aussi par une mise en couleur explosive, au bord de la saturation, en dégradés longtemps exécutés à l'aérographe et devenus caractéristiques de l'auteur.

© Dark Horse Comics

Corben est une figure à part de cette génération d'auteurs indépendants américains qui apparaît dans les années 1960-1970, et qui a inspiré de très nombreux auteurs. En France, l'auteur collabore dès le début des années 1970 au journal Actuel, avant de travailler à la fois pour Métal Hurlant et pour la version américaine du titre, Heavy Metal. Influencé par de grands auteurs de l'imaginaire, comme H. P. Lovecraft, Robert E. Howard ou Edgar Allan Poe, il publie notamment la saga Den, mais aussi Vic & Blood ou Mondes Mutants. Il collabore aujourd'hui avec de grands groupes d'édition, comme DC/Vertigo, Marvel ou Dark Horse, et on retrouve son trait inimitable au sommaire de Luke Cage, The Punisher, Hulk ou encore Hellboy.

Lauréat du Prix du dessinateur étranger à Angoulême dès la troisième édition du Festival, en 1976, Richard Corben y a reçu le Grand Prix en 2018. Il a par ailleurs été récemment distingué par les comités de sélection du Festival (Esprits des morts & autres récits d'Edgar Allan Poe et le récent Ratgod, publiés par Delirium).

Nous apprenons son décès alors que son nouvel album, Murky World, venait de paraître aux éditions Delirium. Une critique de celui-ci sera publiée très prochainement sur notre site ainsi que dans le magazine.

