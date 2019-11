opinion

L'édito: L'imagination au pouvoir

Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus

C'est la question à un million de dollars: d'où vient l'inspiration des artistes? À quelle source s'abreuvent-ils pour sublimer l'ordinaire? Ou plutôt à quelleS sourceS. Leonard de Vinci et Jackson Pollock ont beau utiliser le même média, la peinture, on devine au premier coup d'oeil qu'ils n'ont pas été visités par les mêmes muses... À la sortie d'un film, d'une expo, d'un concert ou en refermant un roman ou une BD nous défrisant les neurones, on s'est tous posé la question de l'étincelle qui a mis le feu aux poudres dans la tête de l'artificier. Mais comme pour la théorie du Big Bang, il manque toujours une pièce au puzzle. On peut rembobiner le scénario mais jamais jusqu'à son point de départ.

Si certains artistes ouvrent volontiers les portes de leurs cuisines, ce n'est pas pour autant qu'ils parviennent à identifier tous les ingrédients qui entrent dans la composition de leurs petits plats. Heureusement, sinon on aurait déjà un algorithme qui nous pondrait des Ulysse ou des Moby Dick à la chaîne. Prudents, la plupart des musiciens, cinéastes et autres évitent d'ailleurs le sujet, se retranchant derrière la part de mystère de la création. Ou refusant tout simplement d'analyser, de décortiquer un processus spontané, notamment pour ne pas en briser la magie. Quand d'autres, comme l'écrivain japonais Haruki Murakami, qui disserte longuement sur son métier dans son nouveau Profession romancier (lire la critique), s'intéressent davantage au commen...

