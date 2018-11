L'édito: Froid de canard

Libre de circuler où bon lui semble, la caméra de Liz Garbus ne rate rien du bras de fer qui oppose jour après jour une rédaction sur les rotules mais bien décidée à mener la vie dure à ce président imprévisible et une administration carburant aux fake news, à l'intimidation et au populisme (comme quand Trump incite quasiment ses partisans à lyncher les journalistes présents lors d'un meeting). Une plongée édifiante et aussi palpitante qu'un épisode de House of Cards dans l'envers du décor, entre sourcilleux et délicat travail de recoupement, bouclages sous haute tension, bisbrouille entre la direction de New York et le bureau de Washington et course contre la montre avec le grand rival du Washington Post. Il faut dire que les dossiers ne manquent pas: ingérences russes pendant la campagne, limogeage du directeur du FBI, affaire Weinstein... Une vraie poudrière.

