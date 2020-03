View this post on Instagram

LES AMANTS DE LA NUIT Chronique flamboyante et stylisée d'une cavale, @queenandslim de #MelinaMatsoukas met à nu le #racisme endémique de l'Amérique. Du fait divers à l'épopée héroïque noire. Au sommaire de Focus cette semaine: * Le portrait: #FilippoMeneghetti * L'agenda * Cinéma: #QueenAndSlim, brûlot on the road * Cinéma: @pixaronward, elfes et frangins * Cinéma: Ce qu'il faut retenir de la #Berlinale * Musique: La pop selon @usgirls.and.remy * Musique: Brillant et brumeux @realestateband * BD: Sur la route des vacances avec @jonmcn * Télé: 20 ans de @niouzzplus * Télé: #MarionMontaigne en série Et toutes nos sélections cinéma, home cinéma, musiqeu, livres, BD, expos, pixels, télé... N°10 du 5 mars 2020