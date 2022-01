Le "grand prix panafricain de littérature", nouvellement créé par la présidence congolaise de l'Union africaine, a été attribué lundi à Kinshasa à la documentariste, photographe et écrivaine franco-camerounaise Osvalde Lewat.

L'annonce a été faite à l'occasion de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, lors d'une cérémonie retransmise par la télévision nationale de RDC, en présence de Félix Tshisekedi dont la présidence d'un an de l'UA touche à sa fin.

Ce prix, selon le site internet qui lui est dédié, récompense "annuellement la meilleure oeuvre littéraire de fiction (roman, conte, nouvelle, poésie, théâtre)" écrite en français ou en anglais, deux des langues de travail de l'Union africaine.

Il est doté de 30.000 dollars et sera remis à Addis Abeba en février lors du prochain sommet des chefs d'Etat de l'UA.

Osvalde Lewat, 45 ans, qui réside à Paris, est l'auteure de plusieurs films documentaires et oeuvres photographiques. Elle obtient ce prix littéraire pour son premier roman, "Les Aquatiques" (Éditions Les Escales), portrait de femme et réflexion sur les jeux de pouvoir dont l'action se situe dans un pays africain imaginaire, le Zambuena.

