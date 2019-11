Goncourt, Renaudot, Femina et Médicis décerneront leur prix la semaine prochaine

La semaine qui vient est la plus attendue et la plus redoutée des éditeurs. À partir de lundi et jusqu'à vendredi, les jurys des prix Goncourt, Renaudot, Femina et Médicis choisiront les lauréats des grands prix littéraires d'automne.

