En cadeau avec votre Focus Vif cette semaine, quatre cartes de voeux originales. Voici qui se cache derrière.

Killoffer

Co-fondateur en 1990 de L'Association, membre de l'OuBaPo depuis ses origines, typographe de génie depuis toujours, Killoffer le poids-lourd sait se la jouer léger, surtout avec son personnage récurrent de Léon l'étron, né dans un de ses livres pour enfants (éditions Thierry Magnier) il y a 13 ans déjà.

Zeina Abirached

Les amateurs avaient fait la connaissance de l'autrice franco-libanaise avec Mourir, partir, revenir en 2007. Le grand public l'a découverte en 2015 avec Le Piano oriental. Désormais, même les plus petits peuvent la lire avec Le Grand Livre des petits bruits (Casterman).

Joe G. Pinelli

Pape du fanzine liégeois, prof aux Beaux-Arts et grand maître du trait brut, Joe G. Pinelli a inauguré cette année la collection "25 Images" de l'éditeur Martin de Halleux avec une Marguerite et un Paris d'avant le Front populaire qui semblent nous dire ici que rien n'est encore joué...

Émilie Plateau

Française, Bruxelloise d'adoption et membre de l'Atelier Mille avec Léonie Bischoff, Jérémie Royer ou Nicolas Pitz, Émilie Plateau promène son univers dans le fanzine, chez les indés (6 Pieds sous Terre, Misma) et aussi chez Dargaud, où son Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin a fait sensation.

