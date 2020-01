Après l'Américain Richard Corben en 2018 et la mangaka Rumiko Takahashi l'an passé, le Français Emmanuel Guibert est élu Grand Prix du 47e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, au terme d'un vote qui a réuni 1852 auteurs et autrices de bande dessinée. Avec Emmanuel Guibert, c'est un auteur magistral à la carrière exemplaire qui est aujourd'hui récompensé.

Né en 1964 à Paris, Emmanuel Guibert débute sa carrière dans la bande dessinée avec Brune, une oeuvre sur la montée du nazisme au style hyper réaliste qu'il abandonnera vite. L'album, qu'il met sept ans à réaliser, paraît en 1992. Fréquentant les auteurs de la toute jeune maison d'édition L'Association, il commence à publier des récits dans la revue Lapin, et intègre l'atelier des Vosges aux côtés notamment d'Emile Bravo, Christophe Blain et Joann Sfar. Sur un scénario de ce dernier, il dessine La fille du professeur, Alph'art coup de coeur et Prix René Goscinny au Festival d'Angoulême en 1998. Emmanuel Guibert y met en place un dessin en sépia, sensible et souple, un style graphique qu'il continue à façonner dans Le Capitaine écarlate avec David B. au scénario (2000). Toujours avec Joann Sfar, il débute en 2000 la série pour enfants Sardine de l'espace dont il écrit d'abord le scénario avant d'assurer aussi le dessin. Il laisse libre cours à sa fantaisie et développe son formidable talent de conteur. Il dessine à partir de 2001 la série Les Olives noires (3 volumes) sur un petit garçon juif en Judée il y a 2000 ans, encore avec Joann Sfar au scénario.

Au tournant des années 2000, Emmanuel Guibert débute la publication d'un projet ambitieux et de longue haleine, une suite d'albums inspirés par les souvenirs de son ami américain Alan Ingram Cope, La Guerre d'Alan (trois volumes de 2000 à 2008), L'enfance d'Alan (2012), Martha et Alan (2016). De son trait élégant et tout en retenue, d'une grande technique, Emmanuel Guibert excelle à mettre en scène la vie d'Alan, exposant l'intime avec une pudeur subtile. Ce magnifique travail de passeur de mémoire se prolonge dans Le Photographe (trois volumes de 2003 à 2006), inspiré des souvenirs et des photos rapportés de voyages en Afghanistan avec Médecins sans Frontières par le photojournaliste Didier Lefèvre. Ici, photos et dessins se complètent et se confondent, pour mieux fixer le temps et les souvenirs. Le Photographe sera récompensé à travers le monde avec le prix Essentiel d'Angoulême en 2007, le Eisner Award de la meilleure édition américaine d'une oeuvre internationale et le Prix Micheluzzi de la meilleure série étrangère en 2010.

Dans Alan comme dans Le Photographe, Emmanuel Guibert, par son geste virtuose et sa technique, sublime l'intime et le quotidien, magnifie l'anodin et le temps qui passe, et surtout, place inconditionnellement l'humain au coeur de ses récits. Un intérêt pour l'autre que l'on retrouve aussi bien dans Des nouvelles d'Alain, livre sur les communautés roms d'Europe réalisé avec Alain Keler, que dans l'irrésistible série pour la jeunesse Ariol qu'il crée en 2000 avec Marc Boutavant au dessin. Là, sous couvert de raconter les aventures d'un petit âne anthropomorphe, il explore la vie moderne et le quotidien à hauteur d'enfant, faisant pour cela appel à ses propres souvenirs. Emmanuel Guibert reçoit en 2017 le Prix René Goscinny pour l'ensemble de son oeuvre.

Le Grand Prix couronne un auteur complet, dessinateur innovant et narrateur hors pair, dont l'oeuvre pour adultes comme pour enfants est empreinte de la plus grande humanité.

Bibliographie Brune, Albin Michel, 1992

La Fille du professeur, avec Joann Sfar, Dupuis/Aire Libre, 1997

Light 2000, dans Comix 2000, l'Association, 2000

Participation à Lapins, L'Association, 2000

Va et Vient, L'Association, 2005

Sardine de l'espace, avec Joann Sfar, Bayard Presse puis avec Joann Sfar et Mathieu Sapin chez Dargaud, 2000-2014

La Guerre d'Alan, L'Association, 2000-2008

Le Capitaine écarlate, Dupuis/Aire Libre, 2000

Les Olives noires, avec Joann Sfar, Dupuis, 2001-2003

Ariol, avec Marc Boutavant, Bayard Presse 2002-2006

Le Photographe, d'après le récit de Didier Lefèvre, Dupuis/Aire Libre, 2003-2007

La Campagne et la mer, Futuropolis, 2007

Le Pavé de Paris, Futuropolis, 2007

Japonais, Futuropolis, 2008

Des nouvelles d'Alain, avec Alain Keler et Frédéric Lemercier, revue XXI, numéro 8, automne 2009

Rupestres! avec Etienne Davodeau, Marc-Antoine Mathieu, Trou'bs, David Prudhomme et Pascal Rabaté, Futuropolis, 2011

L'Enfance d'Alan, L'Association, 2012

Italia, Dupuis/Air Libre, 2015

Martha et Alan, L'Association, 2016

Né en 1964 à Paris, Emmanuel Guibert débute sa carrière dans la bande dessinée avec Brune, une oeuvre sur la montée du nazisme au style hyper réaliste qu'il abandonnera vite. L'album, qu'il met sept ans à réaliser, paraît en 1992. Fréquentant les auteurs de la toute jeune maison d'édition L'Association, il commence à publier des récits dans la revue Lapin, et intègre l'atelier des Vosges aux côtés notamment d'Emile Bravo, Christophe Blain et Joann Sfar. Sur un scénario de ce dernier, il dessine La fille du professeur, Alph'art coup de coeur et Prix René Goscinny au Festival d'Angoulême en 1998. Emmanuel Guibert y met en place un dessin en sépia, sensible et souple, un style graphique qu'il continue à façonner dans Le Capitaine écarlate avec David B. au scénario (2000). Toujours avec Joann Sfar, il débute en 2000 la série pour enfants Sardine de l'espace dont il écrit d'abord le scénario avant d'assurer aussi le dessin. Il laisse libre cours à sa fantaisie et développe son formidable talent de conteur. Il dessine à partir de 2001 la série Les Olives noires (3 volumes) sur un petit garçon juif en Judée il y a 2000 ans, encore avec Joann Sfar au scénario.Au tournant des années 2000, Emmanuel Guibert débute la publication d'un projet ambitieux et de longue haleine, une suite d'albums inspirés par les souvenirs de son ami américain Alan Ingram Cope, La Guerre d'Alan (trois volumes de 2000 à 2008), L'enfance d'Alan (2012), Martha et Alan (2016). De son trait élégant et tout en retenue, d'une grande technique, Emmanuel Guibert excelle à mettre en scène la vie d'Alan, exposant l'intime avec une pudeur subtile. Ce magnifique travail de passeur de mémoire se prolonge dans Le Photographe (trois volumes de 2003 à 2006), inspiré des souvenirs et des photos rapportés de voyages en Afghanistan avec Médecins sans Frontières par le photojournaliste Didier Lefèvre. Ici, photos et dessins se complètent et se confondent, pour mieux fixer le temps et les souvenirs. Le Photographe sera récompensé à travers le monde avec le prix Essentiel d'Angoulême en 2007, le Eisner Award de la meilleure édition américaine d'une oeuvre internationale et le Prix Micheluzzi de la meilleure série étrangère en 2010.Dans Alan comme dans Le Photographe, Emmanuel Guibert, par son geste virtuose et sa technique, sublime l'intime et le quotidien, magnifie l'anodin et le temps qui passe, et surtout, place inconditionnellement l'humain au coeur de ses récits. Un intérêt pour l'autre que l'on retrouve aussi bien dans Des nouvelles d'Alain, livre sur les communautés roms d'Europe réalisé avec Alain Keler, que dans l'irrésistible série pour la jeunesse Ariol qu'il crée en 2000 avec Marc Boutavant au dessin. Là, sous couvert de raconter les aventures d'un petit âne anthropomorphe, il explore la vie moderne et le quotidien à hauteur d'enfant, faisant pour cela appel à ses propres souvenirs. Emmanuel Guibert reçoit en 2017 le Prix René Goscinny pour l'ensemble de son oeuvre.Le Grand Prix couronne un auteur complet, dessinateur innovant et narrateur hors pair, dont l'oeuvre pour adultes comme pour enfants est empreinte de la plus grande humanité.