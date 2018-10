Cyril Pedrosa: "Le monde est une construction, il peut donc être autrement!"

"J'aime bien, en tant que lecteur, quand on ne me tape pas sur la tête, quand on me dit les choses gentiment, en essayant de faire appel à mon intelligence et en me laissant le choix de décider. On voulait faire ça avec ce livre: voilà ce qu'on pense, faites-en ce que vous voulez. Quant à savoir si cet album est ambitieux... L'ambition, quand je la vois chez les autres, je l'apprécie, ce n'est pas un gros mot. Il ne faut surtout pas confondre ambition et prétention." Ambitieux mais jamais prétentieux, Cyril Pedrosa l'est assurément depuis 20 ans qu'il fait de la bande dessinée. Depuis Ring Circus (sur un scénario de David Chauvel) en 1998, le Français creuse un sillon d'une rare cohérence, mêlant un amour immodéré pour le médium BD à ses envies de dire quelque chose sur le monde et ses contemporains, quitte, comme aujourd'hui, à passer pour ce faire par un conte moyenâgeux qui fera au final plus de 500 planches! Co-écrit avec sa compagne Roxanne Moreil, L'Âge d'or (lire aussi la critique ci-dessous) ne se contente pas d'offrir un formidable récit d'aventures médiévales aux lecteurs de tous âges, emportés dans cette magnifique chanson de geste féministe qui voit une princesse tout tenter pour reprendre le contrôle de son Royaume. Il porte plus qu'en creux un véritable discours sur l'état du monde, et sur l'éternel combat qui voit se confronter, politiquement, les réformistes et les révolutionnaires.

...