Ocean Vuong, Alain Guiraudie, Natasha Trethewey, Caroline De Mulder, Dimitri Bouchon-Borie, Philippe Descola... Voici les top 10 d'Anne-Lise Remacle, Fabrice Delmeire, Laurent Raphaël, Olivier Van Vaerenbergh, Philippe Manche et Laurent De Sutter.

ANNE-LISE REMACLE (LIVRES)

1. Un bref instant de splendeur, d'Ocean Vuong

2. Lait sauvage, de Sabrina Orah Mark

3. L'Écho du lac, de Kapka Kassabova

4. Shuggie Bain, de Douglas Stuart

5. Notre part de nuit, de Mariana Enriquez

6. Milkman, d'Anna Burns

7. Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado

8. Le Créateur de poupées, de Nina Allan

9. La Fille du sculpteur, de Tove Jansson

10. Les Lanceurs de feu, de Jan Carson

FABRICE DELMEIRE (LIVRES)

1. Rabalaïre: d'Alain Guiraudie

2. Les Orages, de Sylvain Prudhomme

3. Les Aventures d'Ibidem Serpicon, de René Haddad

4. Le Dernier Bain de Gustave Flaubert, de Régis Jauffret

5. Des hommes dans ma situation, de Per Petterson

6. Le Colibri, de Sandro Veronesi

7. La Volonté, de Marc Dugain

8. Le Quadrille français, de Dominique Pagnier

9. La Traversée, de Pajtim Statovci

10. Mon business model, de Julien Gangnet

LAURENT RAPHAËL (LIVRES)

1. Memorial Drive, de Natasha Trethewey

2. Là où nous dansions, de Judith Perrignon

3. Le Système, de Ryan Gattis

4. Shuggie Bain, de Douglas Stuart

5. La fille qu'on appelle, de Tanguy Viel

6. Feu, de Maria Pourchet

7. Où vivaient les gens heureux, de Joyce Maynard

8. La vengeance m'appartient, de Marie Ndiaye

9. Mississippi Driver, de Lee Durkee

10. Changer: méthode, d'Édouard Louis

OLIVIER VAN VAERENBERGH (POLARS)

1. Manger Bambi, de Caroline De Mulder

2. Sarah Jane, de James Sallis

3. Un tueur sur mesure, de Sam Millar

4. Minuit dernière limite, de Lee Child

5. Entre fauves, de Colin Niel

6. Argent brûlé, de Ricardo Piglia

7. Les Jardins d'Eden, de Pierre Pelot

8. Inestimable, de Zigmunt Miloszewski

9. Maggie Terry, de Sarah Schulman

10. Michel Van Loo disparaît, d'Alain Berenboom

PHILIPPE MANCHE (POLARS)

1. Le Démon de la colline aux loups, de Dimitri Rouchon-Borie

2. American Predator, de Maureen Callahan

3. Dernier tour lancé, d'Antonin Varenne

4. Blackwood, de Michael Farris Smith

5. Mort à Mud Lick, d'Eric Eyre

6. Leur âme au diable, de Marin Ledun

7. Un dernier ballon pour la route, de Benjamin Dierstein

8. Vies et morts, de Stanley Ketchel

9. Chut, c'est un secret, de Seo Mi-ae

10. Somnambule, de Joseph Knox

LAURENT DE SUTTER (ESSAIS)

1. Les Formes du visible, de Philippe Descola

2. Terraformation 2019, de Benjamin H. Bratton

3. Le Mythe du déficit, de Stéphanie Kelton

4. Avoir, de Paolo Virno

5. Au commencement était..., de David Graeber et David Wengrow

6. Faire parler le ciel, de Peter Sloterdijk

7. Être écologique, de Timothy Morton

8. Travailler, de James Suzman

9. Philosophie de la maison, d'Emanuele Coccia

10. Ce qui est unique chez Baudelaire, de Roberto Calasso

