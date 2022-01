Avec L'Histoire de Ruth Jacob, Romain Renard boucle son imposante trilogie Melvile. Une somme entre polar et réalisme magique qui n'est pourtant que le sommet d'un iceberg cathartique bien plus vaste, à la fois graphique, scénique et audiovisuel. Rencontre.

De l'infiniment petit peut naître l'infiniment grand. Telle est l'évidence qui nous a traversé l'esprit lorsque le Bruxellois Romain Renard nous a invité dans son atelier, lui-même installé dans son appartement saint-gillois: de ce coin de bureau de quelques mètres carrés, entre un ordinateur portable et un fusain -les deux outils de prédilection de cet auteur, dessinateur, coloriste, musicien, vidéaste, documentaliste et scénographe- sont nées, en huit ans, plus de mille planches de bande dessinée formant Melvile. Mais aussi des dizaines de chansons, des heures de bande originale, des chroniques radiophoniques, un spectacle, un site internet, une application, un roman et, bientôt, un film d'animation. Car Melvile n'est pas "que" une bande dessinée: c'est un véritable univers que Romain Renard a créé avec cette ville-là, écrin fictionnel de toutes ses envies d'artiste -et de tous ses questionnements de fils, d'homme et de père.

...

De l'infiniment petit peut naître l'infiniment grand. Telle est l'évidence qui nous a traversé l'esprit lorsque le Bruxellois Romain Renard nous a invité dans son atelier, lui-même installé dans son appartement saint-gillois: de ce coin de bureau de quelques mètres carrés, entre un ordinateur portable et un fusain -les deux outils de prédilection de cet auteur, dessinateur, coloriste, musicien, vidéaste, documentaliste et scénographe- sont nées, en huit ans, plus de mille planches de bande dessinée formant Melvile. Mais aussi des dizaines de chansons, des heures de bande originale, des chroniques radiophoniques, un spectacle, un site internet, une application, un roman et, bientôt, un film d'animation. Car Melvile n'est pas "que" une bande dessinée: c'est un véritable univers que Romain Renard a créé avec cette ville-là, écrin fictionnel de toutes ses envies d'artiste -et de tous ses questionnements de fils, d'homme et de père. Aujourd'hui sort à la fois le troisième volume de ce qui devrait, peut-être, rester une trilogie (L'Histoire de Ruth Jacob) et Les Chroniques de Melvile, compilation de récits courts existants déjà sous forme de chansons et de chroniques audiovisuelles. Une extension et trois volumes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, mais qui prennent tout leur sel, leur sens et leur ampleur quand on les lit à la suite, en écoutant la bande originale qu'a composée Romain Renard. Ce dernier y boucle une vertigineuse boucle -les dernières pages du troisième volume font immédiatement le lien avec les premières pages du premier- mêlant des dizaines de personnages, plusieurs générations et au moins trois fils narratifs, le tout lié de près ou de loin à un énorme incendie de forêt qui a lieu en 1987, et surtout à cette petite ville qu'on imagine nord-américaine ou canadienne, perdue au milieu d'immenses forêts d'épicéas. Un lieu aux atmosphères au moins aussi importantes que les drames qui s'y déroulent et qui fait immédiatement penser au Twin Peaks de David Lynch. "Une de mes grandes références, explique d'ailleurs Romain Renard. Le film, pas la série, fut un véritable choc, et une révélation: on peut raconter, dans une fiction, des humeurs autant que des histoires. C'était entre autres ce que je voulais essayer de faire avec Melvile, et autant en bande dessinée qu'en musique ou via tout autre support qui permette de les exprimer." "Le projet est né il y a plus de dix ans maintenant, et d'abord par la musique, retrace l'auteur. Mon groupe de rock ROM (un album sorti sur le label Igloo, NDLR) était au point mort, j'avais envie d'autre chose, d'autres sons, d'autres univers, plus proches du blues, de l'ambiant, de Nick Cave... J'ai donc créé le projet Melvile pour lequel j'avais ouvert une page Facebook et, encore à l'époque, une page Myspace. Et pour l'alimenter, j'expliquais que les chansons allaient parler d'une petite ville, que cette ville possédait sa salle de cinéma et qu'on pouvait y voir des films. J'ai commencé à faire des faux teasers, puis seulement des dessins. C'est alors que j'ai eu l'occasion de faire un voyage au Québec pour y illustrer un Lonely Planet, et que je suis tombé sur ces paysages, ces forêts incroyables, ces petites villes nord-américaines presque coupées du monde. J'ai tout de suite su que ce serait là le décor de mon Melvile, dont les premières histoires me sont enfin apparues, dont celle de Samuel Beauclair (premier volume de la trilogie, NDLR), mais pas seulement: j'avais l'ambition un peu folle à ce moment-là de ne faire qu'un seul gros volume avec toutes les histoires qui s'entremêlaient. Mon éditrice m'en a heureusement dissuadé, et ça m'a surtout permis de concilier la BD avec la musique, mais aussi avec la vidéo ou mon autre métier de scénographe. De donner écho à des humeurs, des atmosphères, et creuser vraiment profondément la psychologie des personnages, en prenant le temps et l'espace de parler d'autre chose que du fil conducteur de l'histoire. Et aussi de m'affirmer en tant qu'auteur: je n'étais pas persuadé d'en être un avant ça." De fait, avant Melvile -et tout le climax de ce grand oeuvre est là-, Romain Renard était surtout "le fils de". En l'occurrence de Claude Renard, figure incontournable de la BD franco-belge, co-créateur de la revue Le Neuvième Rêve dès 1977 avec François Schuiten, avec lequel il créera Aux médianes de Cymbiola dans Métal Hurlant. Un monstre, professeur de bande dessinée à l'ERG, mais aussi un artiste total qui s'est beaucoup dispersé de son vivant -Claude Renard fut aussi actif au cinéma, au théâtre, dans la mise en scène, dans la création de costumes et même en architecture d'intérieur. Un goût pour tout qui s'est transmis de père en fils, mais où le fils avait besoin de mettre du lien, en même temps qu'il "tuait le père", comme disait Freud: tout Melvile n'est ainsi qu'histoires d'héritage, de filiation et de poids du passé, Romain Renard y poussant même la catharsis en confiant la réalisation de quelques planches du premier tome... à son père -une histoire dans l'histoire, importante, conte où il est question, au sens propre, de tuer le père... Trois planches parmi les dernières que réalisera Claude Renard, décédé en 2019. "Je regretterai évidemment toujours qu'il n'ait pas pu lire ce troisième volume ou les Chroniques, mais je sais qu'il m'a vu grandir pendant sa réalisation. En fait, je suis arrivé à ce métier presque par hasard, je voulais être documentaliste à la base, je n'écrivais pas mes propres scénarios... Melvile m'a permis de m'affirmer et de m'affranchir de beaucoup de choses. J'ai entamé cette aventure en étant un fils, je les achève alors que je suis devenu père et, je pense, un vrai auteur de bande dessinée." Mais l'aventure s'achève-t-elle vraiment? Alors qu'il met la dernière main au contenu multimédia de son application et de son site, Romain Renard nous montre à la fois le roman de Melvile - "Il est écrit depuis pas mal de temps mais je ne sais pas si j'ai envie de le publier"- et deux minutes, assez bluffantes, du film d'animation qui devrait naître de la trilogie dans les années qui viennent. "J'ai aussi beaucoup travaillé sur une adaptation ciné en prise de vues réelles, mais ça n'a pas abouti. Peut-être en série, après celle que je suis en train d'écrire, et qui n'a plus rien à voir avec Melvile." D'évidence, Romain Renard n'a pas fini de se perdre, et de se trouver, dans les rues de Melvile.