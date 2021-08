Acrobates, danseurs-funambules, musiciens pétaradants, marionnettistes et autres acteurs de théâtre animeront le village gaumais durant tout le week-end.

La 47e édition du "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre" (Florenville, en province de Luxembourg), sous-titrée cette année "Fragments inédits", se tient ces samedi 21 et dimanche 22 août à guichets fermés. Tous les tickets disponibles ont en effet été écoulés en prévente. Cela ne sert donc à rien de se rendre sur place sans le précieux sésame.

Acrobates, danseurs-funambules, musiciens pétaradants, marionnettistes et autres acteurs de théâtre animeront le village gaumais durant tout le week-end.

La programmation, bien que réduite par rapport à une édition classique (30.000 spectateurs en temps normal), gardera son identité, avec toujours une attention portée à la présence d'artistes de différentes disciplines, de compagnies issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'à celle de créations nouvelles et de coproductions du festival.

Concrètement, le festival est divisé en trois zones, ou "fragments distincts, inédits", sans aucun contact les unes avec les autres. Jusqu'à six spectacles seront programmés par zone, différents selon les lieux, mais les mêmes durant les deux jours.

Au total, une vingtaine de compagnies se produiront devant maximum 3.000 spectateurs par jour. Le programme est disponible sur le site de l'événement www.chassepierre.be.

