Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi de dégager 8,2 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le secteur culturel, durement touché par la crise sanitaire.

Ces nouvelles aides serviront notamment à étendre la garantie "arts de la scène" pour pouvoir indemniser de manière directe les compagnies et les artistes contraints à des annulations des représentations, des activités extrascolaires, de réduction des jauges ou de fermetures des lieux. Ce nouveau soutien permettra aussi de renforcer la cellule de veille pour venir en aide aux opérateurs culturels et aux cinémas en difficulté financière et éviter de ce fait les faillites. Une mesure forfaitaire servira aussi à compenser les pertes de billetterie.

Le paquet prévoit aussi une nouvelle aide aux opérateurs culturels non-subventionnés, de même qu'une relance du plan Restart de diffusion de spectacles via la RTBF. Le gouvernement a par ailleurs décidé de relancer l'opération "j'peux pas, j'ai cinéma". Celle-ci permettra à nouveau la distribution de 15.000 places de cinéma à 1 euro seulement, ceci afin d'encourager le public à retourner dans les salles obscures. Depuis le début de la crise pandémique il y a deux ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mobilisé au total plus de 100 millions d'euros déjà pour venir en aide au secteur culturel.

