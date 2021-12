Le projet présenté à l'Organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a été défendu par seize pays, en tête desquels l'Arabie saoudite.

L'Unesco a intégré mardi la calligraphie arabe à son patrimoine immatériel, un statut permettant de préserver cette très ancienne pratique artistique largement répandue dans le monde arabo-musulman.

Le projet présenté à l'Organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a été défendu par seize pays, en tête desquels l'Arabie saoudite. Le ministre saoudien de la Culture Badr ben Abdallah ben Farhane, cité par l'agence de presse gouvernementale, s'est félicité de cette décision estimant qu'elle allait "contribuer à développer cet héritage culturel". "La calligraphie arabe est la pratique artistique qui consiste à écrire à la main l'écriture arabe de manière fluide afin d'exprimer l'harmonie, la grâce et la beauté", a décrit l'agence onusienne.

Le patrimoine culturel immatériel, ou "patrimoine vivant", est "un héritage de nos ancêtres que nous transmettons à nos descendants", définit l'Unesco. Il comprend "les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs."

