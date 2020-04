La Bibliothèque royale de Belgique, désormais dénommée KBR, devait inaugurer le 15 mai son nouveau musée. Elle va cependant devoir reporter l'événement en raison de la crise sanitaire. L'inauguration en grandes pompes de l'exposition autour de la Librairie des Ducs de Bourgogne est en effet repoussée au 18 septembre.

La première expo du musée rénové est consacrée à une collection unique, riche à l'origine de 900 manuscrits, dont 280 sont conservés par la KBR aujourd'hui, 600 ans plus tard.

Le nouveau musée est divisé en trois parties: la chapelle Nassau qui reconstitue le contexte religieux de la Librairie, ainsi que deux étages supérieurs. Le premier d'entre eux apprend au visiteur comment on réalisait un manuscrit, mettant ainsi en lumière le professionnalisme de ces artistes du XVe siècle. Le second étage renferme la "salle au trésor", des manuscrits vieux de 600 ans y sont décryptés en détail. L'exposition s'appuie sur 180 documents originaux.

