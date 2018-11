Jeux vidéo: pour une pratique de jeu saine et responsable

Que ce soit à Fornite, Super Mario Bros ou Candy Crush, les enfants belges entre 8 et 16 ans jouent en moyenne 5 heures par semaine à des jeux vidéo et 20% d'entre eux jouent plus de 7 heures par semaine. Huit parents sur dix avouent que les enfants jouent parfois à des jeux sur leur propre smartphone et 62% d'entre eux aimeraient être mieux informés quant au comportement de jeu de leurs enfants. Toujours selon l'étude menée par la Belgian Entertainment Association (BEA), moins d'un parent sur quatre utilise les outils de contrôle parental pourtant mis à leur disposition. Pieter Swaelens, directeur général de la BEA, explique: "Nous constatons que beaucoup de parents ne sont pas tout à fait au courant du fonctionnement et du contenu des jeux vidéo auxquels leurs enfants jouent. Cependant, aujourd'hui, les jeux vidéo représentent une part importante de leur environnement et de leur éducation. Notre secteur prend ses responsabilités de manière sérieuse, surtout lorsqu'il s'agit de personnes mineures. C'est pourquoi, nous lançons aujourd'hui la campagne de sensibilisation "Jouez malin". Au travers du site Internet jouezmalin.be, nous voulons informer le mieux possible les parents sur les moyens que le secteur met à leur disposition pour stimuler une pratique des jeux vidéo saine et responsable."

Grâce aux dispositifs de contrôle parental, les parents peuvent créer un environnement sain, intelligent et responsable. Si l'outil de contrôle parental permettant d'assurer que son enfant ne peut dépenser d'argent en ligne est bien connu des parents (75,3%) ce n'est pas le cas des outils qui permettent de rendre inaccessibles certains sites à son enfant, d'instaurer une limite de temps de jeu, de rendre inaccessibles certains contenus et verrouiller certaines applications, où le pourcentage chute considérablement. Alexandre De Croo, ministre de l'Agenda numérique déclare: "L'enquête démontre qu'il n'est pas toujours facile pour les parents de suivre de près toutes ces évolutions. Toutefois, il est extrêmement important que les parents acquièrent les compétences numériques nécessaires pour permettre à leurs enfants de jouer de manière saine et responsable."

Le site Internet www.jouezmalin.be propose toute une série de conseils et d'astuces pour que les parents soient initiés à l'univers des jeux vidéo et pour qu'ils puissent faire adopter à leurs enfants un comportement de jeu sain et responsable. Une manière de découvrir comment protéger la vie privée de l'enfant quand il joue en ligne, pourquoi il est important qu'enfants et parents jouent ensemble aux jeux vidéo pour qu'ils puissent ainsi découvrir que ceux-ci peuvent être instructifs. Un test est aussi proposé afin que les parents mesurent leurs connaissances des jeux vidéo et leurs pratiques habituelles quant à l'utilisation de ceux-ci.

Emilie Petit